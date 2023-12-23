رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتى الآداب والحقوق.. صور

أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لابنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للإمتحانات وذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى الآداب والحقوق للعام 2023-2024، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.



استقبل رئيس الجامعة خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى عميد بكلية الآداب،

وتفقد خلال الجولة أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، مركز التصحيح الالكترونى، الكنترول المركزى



واستقبل رئيس الجامعة بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والوكلاء لشئون التعليم والطلاب و الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد خلال الجولة أعمال الإمتحانات بقاعات الاختبارات الالكترونية والمدرجات لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

وأشاد رئيس الجامعة بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

وشدد رئيس الجامعة على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم 25/1/2024م

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