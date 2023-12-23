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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب بردوة اليدين و القدمين.

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غادة عبد الرازق تثير ضجة بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

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نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

كتب جمال شعبان في منشوره:"صوابع ايدي ورجلي
يا دكتور دايماً باردة ومتلجة صيفاً وشتاءً….ايه الأسباب ؟! الجواب ممكن يكون واحد من الأسباب دي :

انفلونزا

حالات التوتر والقلق والذعر

الأنيميا : هيموجلوبين أقل من ١٢ في السيدات
أقل من ١٣ في الرجال

التهاب أو تقلص في الأوعية الدموية الطرفية ( ظاهرة  رينود)
أو مرض في الأوعية الطرفية

نقص في الحديد

نقص في فيتامين ب١٢

بعض الأدوية مثل مضادات البيتا

التهاب في الأعصاب الطرفية

مرض السكر

مرض الكلي

هبوط في الغدة الدرقية

هبوط في الغدة الصنوبرية

مرض في  الكلي


هبوط في الضغط

 

جمال شعبان دكتور جمال شعبان جمال شعبان عميد معهد القلب السابق رسالة جمال شعبان وصية جمال شعبان

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جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

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