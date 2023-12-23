جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب بردوة اليدين و القدمين.

كتب جمال شعبان في منشوره:"صوابع ايدي ورجلي

يا دكتور دايماً باردة ومتلجة صيفاً وشتاءً….ايه الأسباب ؟! الجواب ممكن يكون واحد من الأسباب دي :

انفلونزا

حالات التوتر والقلق والذعر

الأنيميا : هيموجلوبين أقل من ١٢ في السيدات

أقل من ١٣ في الرجال

التهاب أو تقلص في الأوعية الدموية الطرفية ( ظاهرة رينود)

أو مرض في الأوعية الطرفية

نقص في الحديد

نقص في فيتامين ب١٢

بعض الأدوية مثل مضادات البيتا

التهاب في الأعصاب الطرفية

مرض السكر

مرض الكلي

هبوط في الغدة الدرقية

هبوط في الغدة الصنوبرية

مرض في الكلي



هبوط في الضغط