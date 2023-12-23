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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة غادة عادل.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «حالة خاصة»

بوستر مسلسل حالة
بوستر مسلسل حالة خاصة

طرحت منصة watch it البوستر الرسمى لمسلسل "حالة خاصة"، والذى من المقرر عرضه 3 يناير المقبل.

وظهر فى البوستر الرسمى معظم الفريق المشارك فى العمل، وهم غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق. 

يوستر مسلسل حالة خاصة 

وانتهى الفنان طه دسوقي منذ أيام قليلة من تصوير مشاهد مسلسل “حالة خاصة” بالتعاون مع الفنانة غادة عادل، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة watch it الرقمية.

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وأعلن طه دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن الانتهاء من تصوير مسلسل “حالة خاصة”، قائلا: «تمت بحمد الله، فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق، وهيتعرض قريب جدا على «watchit»، يارب يعجبكوا».

طه دسوقي يشارك فى فعاليات ذكرى حرب أكتوبر 

وشارك طه دسوقي مؤخرا فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسحلة احتفالا بمرور  خمسين عاما على حرب أكتوبر.

ووجه طه دسوقي التحية لصناع فيلم «خمسون عامًا عبور.. إنقاذ.. إنجاز»، الذي ساهم في تخليد وتوثيق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وهو النصر الأهم والأغلى بتاريخ مصر.

أحدث أعمال طه دسوقي 

ويعرض لطه حاليا فيلم “فوي فوي فوي” بمشاركة النجم محمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي.

إيرادات فيلم “فوي فوي فوي”

وتمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع.

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة منصة WATCH IT غادة عادل طه الدسوقي أحمد طارق الفنانة غادة عادل

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