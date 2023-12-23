غدا.. الأزهر يقيم حفلا لتكريم الفائزين في الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه

يقيم الأزهر الشريف، حفلًا، غدًا الأحد؛ لتكريم الفنانين الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

ويعقد الحفل، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من الوزراء والسفراء والفنانين.

ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال في تمام الساعة 12 ظهرا، في مركز الأزهر للمؤتمرات.

ويشتمل برنامج الحفل، على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكلمة للدكتور سلامة داوود، وكلمة ترحيبية للدكتورة نهلة الصعيدي.

كما يتضمن الحفل، تكريم الفائزين في الملتقى، وعدد من الشخصيات النسائية الرائدة.