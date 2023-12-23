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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راحت معاه البيت برضاها .. قرار من المحكمة ضد متهم في البساتين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بمواقعة فتاة قاصر بمنطقة البساتين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.

البساتين 

جاء في أمر إحالة القضية رقم 24092 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "خالد.م"، في غضون عام 2020، هتك عرض المجني عليها "م.ا"، والتي لم تبلغ الـ18 بغير قوة أو تهديد بأن لامس منطقة عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج 3 مرات برضا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وشهدت المجني عليها في التحقيقات، أنها ومنذ حوالي عامين سابقين على سؤالها بتحقيقات النيابة العامة في 2022، تعرفت على المتهم ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج 3 مرات برضاها ودون قوة أو تهديد.

البساتين علاقة عاطفية محكمة جنايات القاهرة واقعة فتاة

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