بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر للإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة جدة في طريقها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

‎وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل.