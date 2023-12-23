الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية جوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

٧ ظواهر فلكية تسيطر على شتاء هذا العام، والمتخصصون يعلنون: تغير واضح في نمط الحالات المناخية، وقوتها، واحذروا من شهري فبراير ومارس، تفاصيل ما يحدث في شتاء هذا العام في تغطيتنا.

مع بداية فصل الشتاء، يبدأ الطقس في حدوث بعض التغيرات به، لنستقبل فصل جديد، وبالفعل حدد متخصصون في علم الفلك بعض الظواهر الفلكية التي بدأت في الحدوث.

ومن المفترض أن يستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا، وذلك في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه مع بداية الشتاء الحقيقي فلكياً في مصر، بدأت كتلة شمالية باردة تسيطر على الأجواء، لتنكسر الحرارة نهارا ويزيد انخفاضها ليلا.

وحدد المتخصصون ٧ ظواهر فلكية حدثت بالأمس وهو أول يوم في الشتاء رسمياً الجمعة ٢٢ ديسمبر وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول ظاهرة فلكية تتمثل في أن نهار اليوم ذروة فصل الشتاء، هو أقصر نهار في السنة.

إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبًا، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.

أما ثاني ظاهرة فهي أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

والظاهرة الثالثة، هي أنه خلال اليوم يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وتكون الظاهرة الرابعة هي أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

وعند حدوث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي تكون الطاهرة الخامسة، وتحدث في يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام.

وتصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي.

وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي. وتكمن الظاهرة السادسة فيما ذكره أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي تكون معكوسة في ذات التوقيت.

ويكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

والظاهرة السابعة تتمثل فيما قاله أستاذ الفلك بالمعهد الدكتور أشرف تادرس، إنه تزامنا مع الانقلاب الشتوي يقترن القمر مع كوكب المشتري وهو عملاق المجموعة الشمسية حيث يراها المواطنون متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، وسيظلان مرئيان طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الساعة 2:30 صباحا تقريبا.

ومن أبرز ما يحدث في شتاء هذا العام، هو ما أكده الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنه بعد أن سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية الفترة الماضية.

يعتبر تأثير هذه البحار عاليا وملحوظا خلال فصل الشتاء، وأكبر بعشرات المرات من تأثيرات ظاهرة النينو على مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها مصر.

ويتوقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أننا نتوقع أن يكون الشتاء المقبل مختلفا، من ناحية قوة الحالات الجوية، والمقصود، هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية، وقوتها، وتطرفها، خاصة في النصف الثاني من الشتاء في شهري فبراير ومارس.