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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الخامس .. انطلاق مسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني

مسابقة فني مبتكر
مسابقة فني مبتكر

أعلن  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن إطلاق مسابقة  فني مبتكر لطلاب التعليم الفني للعام الخامس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف  إلى أن مسابقة  فني مبتكر لطلاب التعليم الفني هي مسابقة سنوية لريادة الأعمال والابتكار وتهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب وطالبات التعليم الفني.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن التعليم الفني أصبح يلعب دوراً كبيراً في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف  أن مسابقة  فني مبتكر لطلاب التعليم الفني تهدف إلى تدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل ورعايتهم لتنمية التفكير الايجابي لديهم وبناء جيل مبدع ومبتكر ومنتج لمستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لـ مسابقة  فني مبتكر لطلاب التعليم الفني ، والذي عقد بقاعة المديرية بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني و إيمان عبد الحميد مسئول ميداني مشروع قوى عاملة مصر وولاء أبو زيد مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وجيهان زكريا مسئول ريادة الأعمال والابتكار بالمديرية والمحاضرة نورهان محمود.

ومن جانبه قال المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني أن مسابقة  فني مبتكر لطلاب التعليم الفني ، يتم تنفيذها من خلال مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار مدير عام التعليم الفني إلى أن الهدف من اللقاء التعريف بالمسابقة وكيفية الاشتراك فيها.

جدير بالذكر أن مسابقة فني مبتكر هي مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018، وهى أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار مخصصة لطلاب التعليم الفني .

وتقام مسابقة فني مبتكر بالتعاون مع مشروع قوى العاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمعية اتصال وتنظيم من شركة أيديا سبيس.

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