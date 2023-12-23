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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم السبت، بتظاهر عائلات أسرى الاحتلال وتواصل الاعتصام في "تل أبيب"؛ رفضاً لسياسة نتنياهو وللمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أنهم دمروا معظم البنية التحتية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، مؤكداً أن العملية العسكرية على غزة مستمرة. 

وأضاف المتحدث الجيش الإسرائيلي: سنرد بقوة على أي هجمات من حزب الله بالجبهة الشمالية 

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم صادروا 30 ألف قطعة سلاح في غزة. 

وأشار المتحدث الجيش الإسرائيلي ، إلى أن الضغط العسكري على حماس يتزامن مع عملية البحث عن الأسرى.
 وزعم متحدث الجيش الإسرائيلي، باعتقال العديد من عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وتم نقلهم إلى إسرائيل للتحقيق. 

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