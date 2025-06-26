مانشستر سيتي يتقدم بهدفين على يوفنتوس بكأس العام للأندية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بتقدم السيتي بنتيجة 2-1، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من جيرمي دوكو وبيير كالولو هدف في مرماه في الدقيقتين 9 و26، بينما سجل هدف يوفينتوس الوحيد تيون كوبمينرس في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي

وكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، والتي تُقام مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يدخل الفريقان اللقاء وهما في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد تحقيق انتصارين متتاليين، بينما خرج كل من الوداد المغربي والعين الإماراتي من حسابات التأهل بعد تعرضهما للهزيمة في أول جولتين، ليبقيا دون نقاط.

وشهد التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي تواجد المهاجم المصري عمر مرموش، في مشاركته الثانية كأساسي بالبطولة، بعد ظهوره اللافت أمام الوداد في الجولة الافتتاحية، ومشاركته كبديل في اللقاء الثاني أمام العين.

تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكانجي – روبن دياز – ماتيوس نونيز – آيت نوري

خط الوسط: رودري – رايندرز – بيرناردو سيلفا – جيريمي دوكو – سافينيو

خط الهجوم: عمر مرموش