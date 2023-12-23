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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عام الطائرة بدون طيار.. كيف أحدث السلاح عالي التقنية تحولًا في الحرب؟

صدى البلد

مع اقتراب العام من نهايته، يشير العسكريون إلى الأهمية التي لا يمكن إنكارها لكلمة "طائرات بدون طيار" في المناقشات المحيطة بالتطورات الرئيسية في الحرب هذا العام. وهذا المصطلح، الذي يتضمن معاني مختلفة، جعل الكليات الحربية على مستوى العالم تفكر في آثاره، وخاصة في الصراعات في أوكرانيا وغزة.

وفقا لصنداي تايمز، شهد الصراع في أوكرانيا العودة إلى شكل من أشكال حرب العصر الصناعي الأوروبي لم نشهده منذ منتصف القرن العشرين. وفي الوقت نفسه، تطور الصراع في غزة إلى عملية ضخمة وغير محددة. وعلى الرغم من طبيعتهما المتميزة، فإن كلا الصراعين يشتركان في قوة تحويلية مشتركة: تقنيات الطائرات بدون طيار.

على الرغم من أن الطائرات بدون طيار موجودة منذ عقود، إلا أن دورها المحوري أصبح واضحًا عام 2020 عندما استخدمت أذربيجان بشكل فعال طائرات بدون طيار تركية رخيصة الثمن من طراز Bayraktar TB-2 ضد الدبابات الروسية الحديثة في أرمينيا، مما يشكل تحديًا للهيمنة التقليدية للآلات العسكرية الثقيلة. على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبسبب إلحاح الصراعات، شهد تسليح تكنولوجيات الطائرات بدون طيار تطورا ملحوظا، مما يمثل أحدث ثورة في القوة الجوية.

في أوكرانيا، تكيف الروس من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج كميات كبيرة من الطائرات بدون طيار ذات التكنولوجيا الجديدة، متجاوزين أوكرانيا ومورديها الغربيين. ومع ذلك، أظهرت أوكرانيا براعة من خلال دمج حلول غير تقليدية. ومن الجدير بالذكر أن نشر طائرات كورفو الصغيرة بدون طيار من أستراليا، والمصنوعة من مواد غير مرئية بالرادار، أثبت فعاليتها في تعطيل الطائرات المقاتلة الروسية.

تستضيف الآن السماء فوق خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل في أوكرانيا ما يقدر بنحو 10000 طائرة بدون طيار يوميًا، حيث أعرب الرئيس زيلينسكي عن طموحاته لإنتاج مليون طائرة بدون طيار بحلول عام 2024.

في حرب غزة، استخدمت حماس طائرات بدون طيار لتعطيل أنظمة المراقبة الإسرائيلية المتطورة على طول السياج الأمني. تتسابق إسرائيل لتطوير نظام دفاعي يعتمد على الليزر ضد الطائرات الصغيرة بدون طيار، لكن التحديات لا تزال قائمة.

تمتد ثورة الطائرات بدون طيار إلى نطاق واسع من القوة الجوية، بدءًا من تعديلات الهواة التي تقوم بإسقاط القنابل اليدوية وحتى المنصات بحجم الطائرات التي تطلق صواريخ قوية. أصبحت "الذخائر المتسكعة"، القادرة على التواجد الجوي لفترات طويلة حتى يتم تحديد هدف، أكثر انتشارًا

تمثل الطائرات بدون طيار، ذات النطاقات المختلفة، تحديات جديدة. نشر الحوثيون في اليمن طائرات بدون طيار على مسافة تزيد عن 1700 ميل لاستهداف جنوب إسرائيل، والتي اعترضتها السفن الحربية الأمريكية حتى الآن. ومع ذلك، فإن استخدام طائرات بدون طيار غير مكلفة يشكل معضلة، حيث يستنزف الذخيرة الباهظة الثمن المضادة للطائرات.

يتضمن الدفاع ضد الطائرات بدون طيار التشويش الإلكتروني والتلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مع حدوث اصطدامات عرضية في الهواء. مع ظهور ثورة الطائرات بدون طيار، يظهر مجال مكاني جديد للحرب الحديثة على مستوى 5000 قدم.

يمثل تكامل وظائف الطائرات بدون طيار واستقلاليتها المحتملة المرحلة التالية. تنذر التطورات الحالية بثورة الذكاء الاصطناعي على قمة مجال القوة الجوية، حيث تتصور القوة الجوية من الجيل السادس طائرات يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأسراب الطائرات بدون طيار المصاحبة لها، مما يشكل مستقبل الحرب.

تعد الصراعات في أوكرانيا وغزة بمثابة نذير لمستقبل يتميز بطائرات بدون طيار متنوعة، بدءًا من المروحيات الرباعية الهواة إلى الأجنحة الجوية المستقلة للغاية، والتي تدعمها التطورات في تكامل الأنظمة والذكاء الاصطناعي. إن الطريق إلى الأمام، المليء بالفرص والتحديات، يبشر بعصر تحويلي في القدرات العسكرية، مما يعيد تشكيل مشهد الدفاع العالمي.

استخدام طائرات بدون طيار

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