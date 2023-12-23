احذر عروض الكريسماس.. عمليات احتيال تستهدف أموال المستخدمين

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من عمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين الذين يحاولون الاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة بالكريسماس والاحتفال بالعام الجديد.

وبحسب صحيفة “ ديلي إكسبرس” البريطانية فإن المحتالين يستغلون المستخدمين ويستخدمون روابط مزيفة تحمل بعض العلامات التجارية والتي تضم عددًا من التخفيضات المغرية، وعند الضغط عليها يتم اختراق المستخدمين.

كما يتم استهداف المستخدمين من خلال الرسائل النصية التي تحمل روابط لهذه العروض المزيفة والخادعة، وكذلك الرسائل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعد الضغط على الروابط المزيفة يتم اختراق جميع البيانات الخاصة بالمستخدم ومنها البيانات البنكية والوصول إلى الحسابات الخاصة به ومن ثم سرقة مبالغ مالية كبيرة.

ونصح الخبراء المستخدمين بضروة الانتباه لعدد من الأمور منها:

• لا تنقر أبدًا على رابط في نص من مصدر غير معروف.

• إذا كان هناك شيء يبدو مريبًا، فمن المحتمل أن يكون هناك مشكلة.

• حافظ على تحديث برامج جهازك.

• لا تقم مطلقًا بإعطاء التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز الأمان على موقع الويب الذي قمت بالارتباط به.

• إذا اتصل بك البنك الذي تتعامل معه، ففكر في معاودة الاتصال به على رقم المنشور على صفحته الرسمية، وليس من نفس الرقم الذي تم الاتصال به عليك.

• إذا تلقيت مكالمة متوقعة من شخص ما، إذا كنت في شك، ضع الهاتف جانبًا واتصل مرة أخرى على رقم تثق به.

• إذا تلقيت رسالة نصية مشبوهة، فقم بحظر الرقم وأبلغ الآخرين بعملية الاحتيال، حتى يتمكنوا من تجنب الوقوع ضحية.