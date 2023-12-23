السوبر المصري |رمضان صبحي يطالب جماهير بيراميدز بملء مدرجات استاد محمد بن زايد

طالب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، جماهير ناديه المتواجدة في الإمارات بالحضور لمباريات الفريق خلال كأس السوبر المصري".

وقال صبحي عبر فيديو دعائي لبطولة السوبر المصري: " جماهيرنا في الإمارات مستنينكم في كأس السوبر المصري تملوا المدرجات كلها إن شاء الله".

ومن المقرر أن يلعب فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز بعد غدا الاثنين في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري "NBE Super Cup"

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر المصري في شكلها الجديد، على ملعب محمد بن زايد، في أبوظبي، خلال الفترة من 23 - 28 ديسمبر الجاري.