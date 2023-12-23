إعلامي شهير يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك جاهزية اللاعب مصطفى شلبي نجم الفريق الأول لكرة القدم لمباريات الدورة الودية القادمة في الإمارات.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مصطفى شلبي سيكون جاهز للمشاركة في البطولة الودية بالامارات.

يذكر أن الزمالك سيشارك في دورة ودية بالامارات في يناير المقبل وسيشارك بها الاتفاق السعودي والوحدة الاماراتي وأم صلال القطري.

وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير القادم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.