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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة التجار: قرار واحد تتخذه الحكومة يقلل أسعار السيارات في 2024

السيارات
السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية، متسائلا: "هل سلعة السيارات اللى زادت ولا كل السلع زادت؟، هنلاقي الزيت بقى بـ70 جنيه، بدلا من 20".


وأضاف، أسامة أبو المجد خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها.

قطاع السيارات


وأكد أن نظرة الدولة يجب أن تختلف لقطاع السيارات، لأنها لم تعد سلعة استفزازية، لكنها سلعة مهمة لتنمية موارد الدولة، وخدمة المستهلك، ويجب أن نصدر حزمة من القرارات تساهم في انخفاض أسعار السيارات، أبرزها السماح باستيراد سيارة إنتاج أقل عام.


وتابع: "العالم فيه مشكلة في الإنتاج في عام 2022 مفيش مصادر للغاز، وإنتاج السيارات في العالم قل، وبالتالي ارتفاع السعر أمر متوقع، ولك أن تتخيل أن يوم 1/1/2024، العربيات الزيرو اللي مغرقة العالم إنتاج 2023 مش هينفع تدخل مصر في 1/1/2024".

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رابطة التجار: قرار واحد تتخذه الحكومة يقلل أسعار السيارات في 2024


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