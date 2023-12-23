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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتقدم علي شغل.. خطوات سهلة لاستخراج كعب العمل

كعب عمل
كعب عمل

يعتبر كعب العمل من بين المستندات العامة الرسمية التى يحتاجها الراغبون فى شغل وظائف سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي وعليه توفر الحكومة بعض خدماتها عبر الانترنت.

استخراج كعب عمل أونلاين

ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب عمل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة خاصة أن  وزارة العمل، اتاحت إمكانية استخراج كعب عمل مميكن، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

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لو هتقدم على شغل.. خطوات استخراج كعب عمل | تفاصيل

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كيفية استخراج كعب عمل بالموبايل 2023

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

تبدأ رحلة البحث عن طريقة استخراج كعب العمل بمجرد حصول الخريجين على شهادة المؤهل الدراسي، والالتحاق بوظيفة داخل مؤسسة حكومية أو خاصة والتي تطلب إحضار مجموعة من المستندات التي من بينها كعب العمل .


المستندات المطلوبه لاستخراج كعب العمل

ويمكن للحاصلون على مؤهلات استخراج كعب العمل من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية مع مراعاة إحضار المستندات الآتية:

- يجب احضار صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع لاستخراج كعب عمل

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع من المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل.

- يجب احضار الرقم التأميني لاستخراج كعب عمل

- احضار شهادة خبرة إن وجدت.

- احضار مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- احضار شهادة موقف التجنيد (للذكور).

- احضار شهادة قياس مستوى المهارة بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

بعد تجهيز كافة الأوراق المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم المستندات للموظف المختص على أن يتم استلام كعب العمل في اليوم التالي.

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين

وتكون الخطوات لاستخراج كعب العمل كالآتي:

- زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل

- الضغط على أيقونة «تسجيل راغبي العمل».

- الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، في حالة ما إذا كان الراغب يسجل على المنظومة لأول مرة.

- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، واختيار خانة رغبة مكان العمل داخل أو خارج البلاد أو كعب العمل، والضغط على «حفظ البيانات».

- الذهاب إلى مكتب العمل في محيط منطقة الإقامة التي يقيم بها صاحب الطلب، لاستخراج الوثيقة الورقية.

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رسوم استخراج كعب العمل


يمكن للمواطنين استخراج كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه.

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