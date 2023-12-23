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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تعلن عن وظائف جديدة .. اعرف التفاصيل والشروط

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها ، عن فتح باب التقدم لشغل عددا من الوظائف فى مختلف المستويات من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها وهى وظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا بالمستوى الوظيفي الأول.

شروط التقدم لوظيفة مدير مركز الشهادات

وجاءت شروط التقدم لشغل وظيفة مدير إدارى لمركز الشهادات بجامعة بنها هي : 
- الحصول علي مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة التقدم بطلب باسم الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مرفق به التالي : 
- بيان حالته الوظيفية 
- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله
- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين
- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

وذلك في موعد غايته 15 يوما اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.

وظيفة مدير إدارة الوافدين بالجامعة


كما أعلنت جامعة بنها ، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمستوى الوظيفي الأول "أ" للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها بالشروط الأتية: 
- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به المستندات التالية :
- بيان حالته الوظيفية 
- رؤيه لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله
- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.
- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول في موعد غايته شهر من اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه

مدير إدارة البحوث العلمية بالجامعة


كما أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة البحوث العلمية بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالمستوى الوظيفي الأول "أ" للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، مع مراعاة الشروط التالية : 
- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل
- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به المستندات التالية :
- بيان حالته الوظيفية
- رؤية لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله
- تقارير كفاءة أداء عن آخر سنتين
- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.
في موعد غايته اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.

جامعة بنها الوظائف الدراسات العليا إدارة البحوث العلمية مدير إدارة الوافدين

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