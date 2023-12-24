عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تستعرض تصميم ومواصفات هواتفها الرائدة iQOO Neo9.. صور

هواتف فيفو iQOO Neo9
هواتف فيفو iQOO Neo9

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO Neo9 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث عرضت الشركة عددًا من الإعلانات التشويقية الخاصة بالهواتف والتي تستعرض التصميم والمواصفات الخاصة بها. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف فيفو iQOO Neo9 قد يتم الإعلان عنها رسميًا في 27 من ديسمبر ضمن حدث كبير في الصين، كما قد تشهد إطلاقًا عالميًا في الأسابيع الأولى من شهر يناير المقبل. 

   

ويُظهر الإعلان الخاص بشركة فيفو أن هاتف فيفو iQOO Neo9 يتمتع بتصميم فريد مع تصميم مزدوج اللون وزجاج غير لامع مع جلد صناعي. 

 

وتأتي سلسلة هواتف فيفو iQOO Neo9 بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وتوفير تشغيل سريع للألعاب المدعومة، كما ستأتي مع عدد من الألوان المختلفة.

وتحتوي سلسلة هواتف فيفو iQOO Neo9 بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

ومن المتوقع بشكل كبير، أن تحصل هواتف فيفو iQOO Neo9 على معالجات من نوع Dimensity 9300 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية. 

 

IQOO NEO9 تصميم iQOO Neo9 مواصفات IQOO NEO9 فيفو هواتف فيفو أحدث هواتف فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

ترشيحاتنا

يعلم رتم المباريات جيدا ولا أواجه معه مشكلة.. فيتوريا يشيد بلاعب الزمالك

فيتوريا يكشف سبب ضم محمد صبحي وفتوح لمعسكر منتخب مصر

بدون صلاح.. تعليق ناري من فيتوريا على مستقبل الكرة المصرية بعد 10 أعوام

جدل بسبب فتوى روسية تبيح التداول والعملات الرقمية

رغم إيقافهما بالزمالك.. فيتوريا يكشف أسباب ضم فتوح وصبحي للمنتخب

انفجار مسيرة قرب سفينة بمحيط باب المندب في اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

بفستان مجسم.. رزان مغربي تثير الجدل من حفل ختام مهرجان الجونة

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ