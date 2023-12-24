فيفو تستعرض تصميم ومواصفات هواتفها الرائدة iQOO Neo9.. صور

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة iQOO Neo9 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث عرضت الشركة عددًا من الإعلانات التشويقية الخاصة بالهواتف والتي تستعرض التصميم والمواصفات الخاصة بها.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف فيفو iQOO Neo9 قد يتم الإعلان عنها رسميًا في 27 من ديسمبر ضمن حدث كبير في الصين، كما قد تشهد إطلاقًا عالميًا في الأسابيع الأولى من شهر يناير المقبل.

ويُظهر الإعلان الخاص بشركة فيفو أن هاتف فيفو iQOO Neo9 يتمتع بتصميم فريد مع تصميم مزدوج اللون وزجاج غير لامع مع جلد صناعي.

وتأتي سلسلة هواتف فيفو iQOO Neo9 بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وتوفير تشغيل سريع للألعاب المدعومة، كما ستأتي مع عدد من الألوان المختلفة.

وتحتوي سلسلة هواتف فيفو iQOO Neo9 بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

ومن المتوقع بشكل كبير، أن تحصل هواتف فيفو iQOO Neo9 على معالجات من نوع Dimensity 9300 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية.