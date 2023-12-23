عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو يكشف تفاصيل استعدادات بيراميدز لبطولة السوبر المصري بالإمارات

جدو مدرب بيراميدز
جدو مدرب بيراميدز

قال محمد ناجي جدو مدرب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات، موضحا أن البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز والفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر، لأنه البداية التي يجب أن تكون مثالية من أجل التقدم خطوة أكبر نحو تحقيق اللقب، مشددا على أن تركيزنا كله منصب فقط على مباراة الاثنين القادم أمام فيوتشر.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح جدو أن الروح مرتفعة للغاية بين لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز في اللقاء الأول ومن ثم التركيز في باقي مباريات البطولة، واللاعبون تعاهدوا فيما بينهم على الفوز وتحقيق اللقب.

محمد ناجي جدو جدو بيراميدز نادي بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري للأبطال الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

موضوعات متعلقة

السوبر المصري| هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في فندق الإقامة

لعنة الأهلي.. اتحاد جدة يخسر بثلاثية أمام الرائد في الدوري السعودي

باريس سان جيرمان يخطف جوهرة ساو باولو من ليفربول

كالعادة| حديث جانبي بين محمد صلاح والننى عقب مباراة ليفربول وآرسنال

السوبر المصري|المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يهنئ الأهلي ببرونزية العالم

ملك الأهداف.. محمد صلاح يتخطى أساطير ليفربول برقم قياسي جديد

قمة الجولة 18.. محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

كأس السوبر | السفارة المصرية بالإمارات تنهي إجراءات دخول بعثة الأهلي

ترشيحاتنا

تفاصيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي والتموين لدعم المشغولات الذهبية.. فيديو

صدمة.. فيتوريا يفجر مفاجأة عن تطبيق خططه مع منتخب مصر

دمياط تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

اخبار 24 ساعة.. إيران تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات وتناقش القضايا العالقة

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ