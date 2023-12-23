جدو يكشف تفاصيل استعدادات بيراميدز لبطولة السوبر المصري بالإمارات

قال محمد ناجي جدو مدرب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات، موضحا أن البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز والفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر، لأنه البداية التي يجب أن تكون مثالية من أجل التقدم خطوة أكبر نحو تحقيق اللقب، مشددا على أن تركيزنا كله منصب فقط على مباراة الاثنين القادم أمام فيوتشر.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح جدو أن الروح مرتفعة للغاية بين لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز في اللقاء الأول ومن ثم التركيز في باقي مباريات البطولة، واللاعبون تعاهدوا فيما بينهم على الفوز وتحقيق اللقب.