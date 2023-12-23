بلينكن: نشعر بقلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، عن القلق بالغ بشأن مكان وجود المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني.

وأكد بلينكن أن نافالني أصبح الآن في عداد المفقودين في نظام السجون الروسي.

وجدد بلينكن دعوته مرة أخرى إلى إطلاق سراح نافالني فورا ووضع حد للقمع المستمر للأصوات المستقلة في روسيا.

ولم يمثل زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني في جلسة المحكمة المقررة يوم الاثنين ولم تتم رؤيته أو سماع صوته منذ 15 يومًا. وسط تكهنات بأنه تم نقله سرا إلى سجن آخر أو أنه في حالة صحية خطيرة.

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف من "الاختفاء القسري" الذي سيتزامن مع إطلاق حملة الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه في مارس 2024.