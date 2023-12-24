ناس ومدن يجمع إبداعات سبعة فنانين في رحاب جاليري ديمي

يحتفي جاليري ديمي بافتتاح معرض "ناس.. ومدن" الذي يضم في عرضٍ مشترك أعمال سبعة تشكيليين من مختلف الأجيال، وذلك مساء اليوم الأحد في تمام السادسة مساء بحضور لفيف من الفنانين.



يجمع المعرض بين كل من الفنانين : جمال مليكة ، طاهر عبدالعظيم ، فاطمة الروبي ، محمد مكاوي، وائل نور ، ياسر جعيصة ، يوسف مكاوي. في عرضٍ متنوع الأساليب والمدارس والتقنيات، يعبر من خلاله الفنانون عن مظاهر ومشاهد من المدن التي عاشوا فيها أو تأثروا بها وعن عادات وتقاليد حياتية من الواقع والناس.



قال الفنان محمد دمراوي، مدير الجاليري: "المعرض هو خلطة فنية تجمع بين البهجة والجمال من حيث تنوع التجارب واختلاف الأساليب ليصنع العرض بانوراما فنية تكشف الكثير من أسرار الحياة في المدينة وتفاصيل مدهشة جذبت عيون ووجدان الفنانين فصوروها بكل جمال وإبداع لما يمتلكه كل فنان من فلسفة ورؤية مختلفة وكيفية فهمه وإحساسه بالمشهد الذي يعبر عنه وينقله لنا لا سيما أن كل فنان يتمتع بتجارب وخبرات خاصة".



جاليري ديمي (15 ش أحمد صبري – الزمالك).