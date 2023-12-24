أمريكا تعلن إسقاط 4 مسيرات وصاروخين باليستيين في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، فجر الأحد، إن المدمرة "لابون" أسقطت 4 طائرات مُسيّرة، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقت باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن المسيرات كانت متجهة نحو المُدمرة، مؤكدةً أن الواقعة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المسيرة التي هاجمت ناقلة الكيماويات في المحيط الهندي قبالة سواحل الهند، انطلقت من إيران، ما يشير إلى توسع المخاطر التي تواجه صناعة الشحن الدولي، منذ بدأت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة السفن في البحر الأحمر،

وذكر متحدث باسم البنتاجون أن ناقلة الكيماويات Chem Pluto والتي كانت ترفع ليبيريا، ومملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة ناقلات كيماوية هولندية، تعرضت لضربة في حوالي الساعة 10 من صباح السبت بالتوقيت المحلي، في المحيط الهندي، وعلى بعد 200 ميل بحري من سواحل الهند، بواسطة مسيرة انتحارية انطلقت من إيران.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات، كما تنفي جماعة الحوثي اعتمادها على إيران في تنفيذ هجماتها.