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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تحقق ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين

سيناء افوز ببطولة
سيناء افوز ببطولة مصارعة الذراعين

نجح لاعبو شمال سيناء في إحراز ميداليات متنوعة في ختام بطولة الجمهورية  لمصارعة الذراعين، التي أقيمت خلال الفترة من 22؛ وحتي 23 /12 /2023 والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون واتحاد اللياقة البدنية لمصارعة الذراعين.

 البطولة  أقيمت لأول مرة في تاريخ اللعبة على أرض محافظة شمال سيناء بالصالة المغطاة بالعريش .

 

وقد فاز مركز شباب مدينة العريش بالمركز الأول في بطوله الجمهورية لمصارعة الذراعين (الرست) لوزن ٧٠ كجم سيدات .. حيث حصلت اللاعبة  إيمان احمد الشيمي علي المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن ٧٠ كجم.

 

وقد كرم  كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مديرعام الشباب والرياضة ، واللواء محمود بركات رئيس اتحاد القوة البدنية وبحضور اعضاء مجلس إدارة الاتحاد وادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ، الفائزين 

 

60 لاعبا:

شارك في  البطولة  60 لاعبا ولاعبة من خمس محافظات "شمال سيناء، القاهرة، الشرقية، الدقهلية ،اسكندرية"، وحقق لاعبو شمال سيناء ميداليات متنوعة خمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات بين فضية وبرونزية .

واكد "عبدالوهاب" أن تنظيم البطولة في شمال سيناء سيساعد اللعبة على الانتشار بشكل كبير في المحافظة .

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة والاتحاد يستهدفان جذب الاعبين للمشاركة ببطولات الاتحاد المختلفة خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة اللاعبين.
 

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