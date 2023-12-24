المسابقة العالمية للقرآن.. أسرة محمد سعد عيسى تفوز بجائزة النصف مليون جنيه

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) ، ضمن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث حصلت على (92.18) درجة، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه.
فوز أسرة محمد سعد عيسى بالمركز الأول بجائزة نصف مليون جنيه
وهم:
1. سعد محمد سعد عيسي
2. سعيد محمد سعد عيسي
3. عبد العزيز محمد سعد عيسي
وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني ، حيث حصلت على (89.21) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه ، وهم:
1. محمود أحمد محمود مخلص
2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص
3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص
وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث ، حيث حصلت على (88.63) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه ، وهم:
1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع ، حيث حصلت على (85.48) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه ، وهم :
1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف
2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف
3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف
وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم:
1. جاب الله عوض جاب الله حسين
2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين
3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين