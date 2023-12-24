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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المسابقة العالمية للقرآن.. أسرة محمد سعد عيسى تفوز بجائزة النصف مليون جنيه

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) ، ضمن  المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث حصلت على (92.18) درجة، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه.

فوز أسرة محمد سعد عيسى بالمركز الأول بجائزة نصف مليون جنيه

وهم: 
1. سعد محمد سعد عيسي
2. سعيد محمد سعد عيسي
3. عبد العزيز محمد سعد عيسي
وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني ، حيث حصلت على (89.21) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه ، وهم: 
1. محمود أحمد محمود مخلص
2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص
3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص
وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث ، حيث حصلت على (88.63) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه ، وهم: 
1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة
3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

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وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع ، حيث حصلت على (85.48) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه ، وهم : 
1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف
2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف
3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف
وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم: 
1. جاب الله عوض جاب الله حسين
2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين
3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين

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