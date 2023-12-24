المسابقة العالمية للقرآن.. أسرة محمد سعد عيسى تفوز بجائزة النصف مليون جنيه

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) ، ضمن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، حيث حصلت على (92.18) درجة، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه.

فوز أسرة محمد سعد عيسى بالمركز الأول بجائزة نصف مليون جنيه

وهم:

1. سعد محمد سعد عيسي

2. سعيد محمد سعد عيسي

3. عبد العزيز محمد سعد عيسي

وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني ، حيث حصلت على (89.21) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه ، وهم:

1. محمود أحمد محمود مخلص

2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص

3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص

وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث ، حيث حصلت على (88.63) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه ، وهم:

1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع ، حيث حصلت على (85.48) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه ، وهم :

1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف

2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف

3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف

وقرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم:

1. جاب الله عوض جاب الله حسين

2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين

3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين