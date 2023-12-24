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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع المنافذ والأسواق والالتزام بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة مفاجئة لمتابعة توافر السلع ومتابعة اسعارها بالمنافذ والأسواق والالتزام بمواعيد الغلق ورفع الاشغالات بطنطا .

بدأت الجولة بتفقد عدد من الاسواق ومنافذ معا ضد الغلاء بحي اول وثان ومركز طنطا لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 

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واطمأن "المحافظ"، خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن، والبيض)، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة على تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين كما شدد على المرور  اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

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وتابع المحافظ جولته برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، داخل نطاق حي أول وثان طنطا بشوارع (سكة سيجر وميدان ستوته وشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي وشارع عمر زعفان والجلاء وكورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، شارع البحر )
كما تابع محافظ الغربية التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق الشتوية.

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ووجه محافظ الغربية، خلال الجولة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي.

التصالح في مخالفات البناء التجارية اسعار السلع الغذائية احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن السلع الغذائية الأساسية السلع الغذائية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المولات التجارية تلبية إحتياجات المواطن تنفيذ رؤساء المراكز والمدن مبادرة خفض أسعار السلع لتصالح في مخالفات البناء مسجد السيد البدوي مواعيد غلق وفتح المحال

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