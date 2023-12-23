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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

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وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بضرورة الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح وفقا للتحليل المقدم بالأرقام عن كل مرحلة بالدورة المستندية الخاصة بملفات التصالح المقبولة سابقا، كما وجه المحافظ بزيادة أعداد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح وتعميم الأخطاء الواجب تفاديها تجنبا لتعطيل الملفات بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.

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أما فيما يخص قانون التصالح الجديد فقد وجه المحافظ بتشكيل لجان لتصنيف ملفات التصالح المرفوضة مسبقا حسب سبب الرفض وذلك لجاهزية الملفات حال قبولها طبقا للشروط الجديدة بقانون التصالح الجديد.

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وأكد محافظ الغربية ان المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين، في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين في كل من المدن والقرى مشيرا الى أن العمل في ملف التصالح يحظى باهتمام كبير من قبل المحافظة، فضلا عن متابعته بشكل يومي لتذليل العقبات التي تظهر فيه

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