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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عجوز بشوارع السنطة

جنايات طنطا
جنايات طنطا

تباشر  الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم ثاني جلسات  محاكمة  عامل انهي  حياة ابن عمه ثأرا لوفاه والده ثأرا بعد مرور نحو 25 سنة .


وجاء ذلك وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم وسط تواجد أهلية الضحية وأقارب المتهم .

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وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في ضبط  عامل أنهى حياة ابن عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 25 سنة إثر خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

كما خيمت في ذاك الوقت  حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب عقب مقتل الشاب يدعي "ناجي غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم  القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانتقال قوه امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاوليه وبسؤال أهل المنطقه.

كما تبين ان سبب ارتكاب جريمة القتل  هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبه الموجوده بالمنطقة لتفريغها.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

دارة البحث الجنائى حكمة جنايات حراسة أمنية مشددة حراسة أمنية شرطة النجدة لأجهزة الأمنية قضية الثار كاميرات المراقبة مياه الشرب والصرف الصحي مركز شرطة السنطة محكمة جنايات طنطا

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