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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راح يشتري سيارة لقى مصرعه .. مجرمون ينهون حياة موظف بالجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات باستقبال "موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق ناري بالرأس وتوفى أثناء إسعافه".

وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفـى لشراء سيارة ملاكى وحال إستقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة إستوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما ، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الإستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب. 

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بإنتظار المجنى عليه وشقيقه وإصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين بإستيقافهما وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و 5 طلقات) ، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق عيار نارى بيع سيارة شراء سيارة طلق ناري مديرية أمن قنا

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