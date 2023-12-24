صيدلى يستولى على 3.6 مليون جنيه من شركة أدوية بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صيدلى، مقيم بمحافظة دمياط، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات”.

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 3,6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.