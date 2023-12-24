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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 33 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس.


وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة  ومتابعة إزالة كافة التعديات في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى  والتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز واحياء المحافظة لرصد اية تعديات وازالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين. 


وأشار محافظ الجيزة أن جهود المحافظ علي مدار ثلاث أيام اسفرت عن ضبط وإزالة ٣٣ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ابو النمرس والبدرشين ومنشاة القناطر والصف والعياط بمساحة إجمالية ٤٢٣٠م٢ . 


وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة ٩ حالات بناء مخالف بمساحه إجمالية ٩٠٠م٢ بمناطق زواية ابو مسلم وشبرامنت ونزله الاشطر وقرية ترسا والملاهي وشملت إزالة أدوار مقامة بالمخالفة وتعديات ببناء أسوار وسملات خرسانية علي الأراضي الزراعية. 


وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري قلعة المرازيق ودهشور وزاوية دهشور والشوبك وذلك بإجمالي مساحه حوالي ١٠٠٠م٢ . 

 
وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة ١٠ حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري بني سلامه وكفر حجازي وغرب الرياح بأبو غالب والمنصورية وبهرمس والقطا ووردان بمساحه ١٣٠٠م٢ وضمت منشأت عشوائية مسقوفه وغير مأهولة وأسوار وسملات وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية .


وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٧ حالات بقري الشوبك الشرقي والاخصاص وقرية العطيات و عزبه بسيوني والمنيا بإجمالي مساحه ٨٥٠م٢ وحاله إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحه ١٥٠م بقرية غمازة الصغري وشملت المخالفات بناء منشأت وأسوار مخالفه وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء أدوار بدون ترخيص. 
 

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على الاراضي الزراعية ببناء سور بالبلوك الابيض بطول حوالي 180 م طولي بالوحدة المحلي بميت القائد .

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