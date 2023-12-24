محافظ الجيزة يشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم.

وأكد على ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.



وفي ذلك الاطار اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية ، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية( عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين ، بجانب عطلة عيد الشرطة ) على أن تبدء الامتحانات اعتبار من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا للمواعيد التالية : -

أولا المرحلة الابتدائية:

الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي السبت 13 يناير ٢٠٢٤ .

الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

ثانياً: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير ٢٠٢٤ .

الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .



ثالثاً: مرحلة التعليم الثانوي:

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤.