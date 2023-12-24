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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ: رفع 1052 طنا من المخلفات بـ 14 مركزا ومدينة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

قال محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إنه تم رفع 1052 طنا من المخلفات الصلبة و القمامة والأتربة من 14 مركزا خلال حملات النظافة ورفع الإشغالات التي شنتها الوحدات المحلية بالقرى والمدن التابعة للمراكز خلال يوم من ( كفرالشيخ، بلطيم، قلين ،البرلس ،مصيف بلطيم، بيلا ، دسوق ، فوه ، الحامول ، الرياض ، سيدي غازي ، مسير ، مطوبس ، سيدي سالم ) .


وتابع نور الدين - وفقا لبيان اليوم /الأحد/ - جهود الوحدات المحلية من حيث تقليم وتهذيب الأشجار،وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، كما تابع حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة ذهاباً وإياباً بمراكز ومدن المحافظة .


ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كافة القطاعات الخدمية ، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة؛ فضلاً عن العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة ومتابعتها على مدار الساعة ،وإزالة الإعلانات الغير مرخصة، والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين .


كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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