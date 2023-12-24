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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري| كولر والشناوي يكشفان تفاصيل الاستعداد لمباراة الأهلي وسيراميكا.. اليوم

صدى البلد

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص عن مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري التي ستقام مساء غدٍ الاثنين.

ويعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات - الخامسة بتوقيت القاهرة، بملعب محمد بن زايد، حيث يتحدث الثنائي عن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى أبوظبي مساء السبت، قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية البرونزية.

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