عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الأبرياء سقطواخلال محاولة للإستيلاء على منجم للذهب

مزاعم جديدة تنشرها صحيفة أمريكية عن جريمة مروعة لفاجنر الروسية بدولة أفريقية

قائد فاجنر السابق
قائد فاجنر السابق

زعمت صحيفة ديلي بيست الأمريكية أن مجموعة فاجنر الروسية المسلحة ارتكبت جرائم قتل بحق عشرات المواطنين في إحدى دول إفريقيا، بغرض الحصول على الذهب.

قالت الصحيفة إنه قد يكون قائد فاجنر يفجيني بريجوزين قد مات لكن شهودًا قالوا إن القوات شبه العسكرية التي يديرها روس في جمهورية إفريقيا الوسطى ذبحت عشرات الأشخاص للحصول دون مشكلات على ما في منجم للذهب.

وقال “أليوم”  وهو زعيم واحدة من أكثر من اثنتي عشرة جماعة أهلية معترف بها من قبل المجتمع المحلي في إفريقيا الوسطى أنه تم استدعاؤه قريبا من منجم الذهب الواقع على مشارف مدينته مع آخرين.

وذكر أليوم لصحيفة ديلي بيست: “نظراً لأن هذا الاجتماع كان يُعقد في منطقة معزولة فقد شممت رائحة المتاعب”.

وأضاف  أليوم أنه عندما وصل إلى المنجم، التقى بثلاثة جنود بيض برفقة حوالي عشرة من دولته مواجهين له وعدد من قادة المجتمع المحلي وبعض رؤساء الجماعات الأهلية الأخرى حيث أعطوا السكان المحليين إنذارا بضرورة المغادرة.

وقال أليوم: "بدأ أحد الجنود البيض في الحديث قائلاً إنه يجب علينا إبلاغ كل من يعيش بالقرب من المنجم بمغادرة المنطقة لأن الحكومة باعته وعندما سألنا لمن تم بيعه رفضوا إخبارنا”.

وعلى الرغم من إصرار الروس على ضرورة مغادرة السكان المنطقة القريبة من المنجم وتهديدهم بالإخلاء القسري لأي شخص يرفض إخلاء المنطقة، إلا أن السكان المحليين وقادتهم الذين حضروا الاجتماع، ظلوا مصرين على رفض المغادرة.

وقال أليوم: "أخبرناهم في الاجتماع أننا لن نغادر منازلنا لأنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه ثم أخبرونا أننا سوف نندم على قرارنا".

ولم يسمع أحد في كوكي المدينة التي يوجد بها المنجم شيئًا عن الروس مرة أخرى حتى الشهر التالي أي أكتوبر لأن اللقاء كان في سبتمبر عندما وقعت ما وصفها الشهود بأنها أول فظائع كبرى ترتكبها القوات شبه العسكرية الروسية.

وتحولت محاولة فاجنر للاستيلاء على منجم الذهب إلى مذبحة دموية.

ووفقًا لما ذكره 16 شاهدًا في كوكي وما حولها تحدثوا إلى صحيفة ذا ديلي بيست الأمريكية إن الجنود أعدموا عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في البلدة التي يعيش فيها أقل من 5000 شخص.

وكان معظم الضحايا من عمال المناجم والحرفيين والتجار والمتمردين الذين كان يعيش الكثير منهم بالقرب من المنجم.

ديلي بيست جرائم قتل للعشرات فاجنر الذهب أفريقيا الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

موضوعات متعلقة

بريطانيا تستدعي دبلوماسيا إيرانيا احتجاجا على مقتل صحفيين

الرئيس التونسي يدلى بصوته برفقة قرينته في الانتخابات المحلية.. وهذا ماقاله

مؤشر بورصة الكويت العام ينخفض 24 نقطة اليوم

2053 دولارا للأونصة.. ماذا حدث لأسعار الذهب في العالم؟

من الاغت.صاب إلى التجويع.. أسرى الاحتلال يفضحون أكاذيب نتنياهو حول المقاومة.. صور

مسؤول إيراني يكشف عن رسالة صريحة لواشنطن

أمريكا توسع حدود أراضيها في هذه المنطقة من العالم بدون احتلال

قائد عسكري صهيوني: استمرار القتال مع المقاومة مستحيل

ترشيحاتنا

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

السيسي: تحسين أحوال المواطنين هدفنا الأساسي

نفس الجودة والأمان والفاعلية.. الفرق بين الدواء المصري والمستورد

مجنون المشاهير.. حبس المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد في الشيخ زايد

السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز

شكري يؤكد ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ