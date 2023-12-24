أصبحت أكثر تدميرا.. ارتفاع كبير بكثافة الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل

قالت وكالة الأمن السيبراني الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك زيادة كبيرة في كثافة الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

ووفقا للوكالة الإسرائيلية فقد تزايدت حدة الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل وأصبحت أكثر تدميرا في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب وطهران تبادلتا الهجمات السيبرانية، مما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات في كل من إيران وإسرائيل وسرقة محتويات منها.

وفي أحدث هذه الهجمات، ذكرت وكالة الأمن السيبراني الإسرائيلية أن إيران وحزب الله شنوا هجوما إلكترونيا على مركز "زيف" الطبي في صفد بشمال إسرائيل، وتمكنوا من الاستيلاء على "معلومات صحية حساسة"، لكن جرى إحباط محاولة تعطيل عمل المستشفى.