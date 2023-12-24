هل اتخذ قرار توجيه ضربة للحوثيين في أمريكا؟

منذ الشهر الماضي والحديث يدور عن أنه ربما يكون هناك تحرك أمريكي ضد الحوثيين في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقرر الحوثيون تعطيل وصول الشحنات إلى الاحتلال منذ الشهر الماضي ردًا على العدوان الوحشي للاحتلال على غزة.

وأعلن الحوثيون أن غرضهم استهداف كل سفن الشحن التابعة للاحتلال أو الذاهبة إليه،

وأمام هذا تحركت أمريكا بتحالف دولي ضد الحوثي.

لكن طبيعة التحرك لم تعلن بشكل واضح.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسئولين أمريكيين إن قرار ضرب الحوثيين أمر بالغ الخطورة، وهو أمر لم يتخذ بعد.

وذكروا للصحيفة أن القرار بضرب الحوثي يعني فتح النيران، ولذلك لم يتخذ القرار تجنبا لتحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع.