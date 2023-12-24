حسن مصطفى ينتقد كولر بسبب غياب أفشة وديانج

تساءل حسن مصطفى، لاعب الأهلي السابق، عن سبب ابتعاد الثنائي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج، عن مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حسن مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أفشة وديانج من أفضل لاعبي الأهلي ويجب على المدرب السويسري مارسيل كولر الاعتماد عليهما بالفترة المقبلة.

وأوضح حسن مصطفى إن الثنائي أفشة وديانج يعانيان من تذبذب في المستوى، وأن كوكا أفضل من ديانج في الفترة الأخيرة ويستحق المشاركة أساسيا، ولكن يجب على كولر أن يدفع بديانج وأفشة خلال المباريات القادمة.