مفاجأة من العيار الثقيل| ثنائي الأهلي يوقع لـ الزمالك لمدة 4 مواسم

اعلن الاعلامي شريف جمعة مقدم برنامج تخاطيف مع شريف على قناة الحدث اليوم عن توقيع ثنائي الأهلي لنادي الزمالك لمدة أربع مواسم .

وقال جمعة من خلال برنامجه :" ثنائي الأهلي يوقع لنادي الزمالك ، وعقدت الجلسة بين عضو مجلس إدارة الزمالك ورجل اعمال مع أحمد حمدي نجم النادي الأهلي ، ومحمد شكري ".



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنفالزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى11 فبراير المقبلين.