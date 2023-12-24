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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم: 8000 مقاتل فلسطيني استشهدوا في حرب غزة

صدى البلد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن ما يقرب من 8000 مقاتل فلسطيني استشهدوا في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا لمتحدث باسم الجيش، وذلك وسط شكوك في مصداقية البيان، ومطالب بتحقق مستقل للتأكد من دقة الأرقام، وفقا لما نقلته “رويترز”.

ووفقا للجارديان، كشف المتحدث العسكري أن المعلومات مستمدة من مجموعة من الضربات المستهدفة، وإحصائيات ساحة المعركة، واستجواب الأفراد في الأسر. وحتى الآن، لم يتم التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل من قبل صحيفة الجارديان أو مصادر أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن التأكيد على هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف المقاتلين الفلسطينيين؛ يسلط الضوء على شدة الصراع وحجمه، وسيكون التحقق المستقل، أمرا حاسما لتقييم دقة الأرقام وتوفير فهم أوضح للتكلفة البشرية للصراع.

غزة حرب غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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