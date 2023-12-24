مشروب الشتاء المفضل .. أسرع طريقة لعمل السحلب

يعتبر السحلب من المشروبات المستحب تناولها في فصل الشتاء ،حيث أنه يساعد على تدفئه الجسم وذلك لاحتوائة على مكونات غذائية عالية كما أن السحلب يعطي طاقة كبيرة للجسم، وينشط الدورة الدموية،وفيما يلي خطوات عمل السحلب.

طريقة عمل مشروب السحلب:

المقادير:

2 كوب لبن

1/2 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة بودرة سحلب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

جوز هند مبشور (على حسب الرغبة)

مكسرات.



خطوات التحضير:

نحضر إناء كبير ،ونضع فيه اللبن ، ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى يسخن اللبن .



نضيف الماء وبودرة السحلب تدريجيًا إلى اللبن تدريجيًا مع التقليب بإستمرار

نضيف الفانيليا و السكر لمشور بالسحلب ونستمر في التقليب .

نرفع درجة الحرارة قليلًا و نترك المزيج يغلي قليلًا مع الإستمرار في التقليب.



نستمر في التقليب لمدة دقيقتين اثناء غليان المزيج حتى نحصل على مشروب السحلب بقوام سميك.

نسكب السحلب في أكواب التقديم ثم نضع عليه جوز الهند و المكسرات ونقدمه ساخنًا.