عبد المنعم السيد: الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، يهدف إلى تحسين معيشة المواطن بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذه المتابعة تهدف أيضا إلى الوقوف على الوضع المالي الحالي للدولة، مشرا إلى أن النمو الاقتصادي للعام 2023 وصل إلى 3.8%.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن تمكين القطاع الخاص يتم؛ ليكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية، لافتا إلى أن الدولة توفر مزايا وتحفيزات لتهيئة المناخ للقطاع الخاص.