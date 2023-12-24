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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستمرة 4 أشهر.. مجاهد نصار يكشف تفاصيل مبادرة "معا ضد الغلاء"

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب

شن النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، هجوما حادا على محتكري السلع، مؤكدا أن هناك تجارا جشعين ويحجبون السلع.

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برعاية مجاهد نصار وشركة الياسمين.. انطلاق منافذ مبادرة تخفيض السلع بشبرا الخيمة

وأضاف مجاهد نصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم، الأحد، أنه أطلق مبادرة “معا ضد الغلاء” بشبرا الخيمة، لتوفير سلعة السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، مستدركا أن سعر كيلو السكر بـ ٢٧ جنيها، مشيرا إلي أن هذا الأمر في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المبادرة ساهمت بقوة في توفير سلعة السكر في كل شبرا الخيمة، مختتما “نتيح شراء أي كميات من السكر حتى باكته للمواطنين، والمبادرة مستمرة لمدة 4 أشهر مقبلة”.

 

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