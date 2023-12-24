نتنياهو يزعم تعميق عمليات الاحتلال في غزة حتى تحقيق النصر على حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية تعمق عملياتها في قطاع غزة حتى تحقيق النصر على حركة حماس.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس"، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال ستواصل النضال حتى تحقيق النصر الكامل على حماس.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إن الحرب في غزة تسببت في خسائر فادحة لإسرائيل، مضيفًا أن تل أبيب ليس أمامها خيار سوى مواصلة القتال ضد حركة حماس.

وأضاف في كلمه له خلال جلسة مجلس الوزراء في تل أبيب: "هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة.. أطلب بالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله إرسال التعازي إلى عائلات محاربينا الأبطال الذين سقطوا في الحرب من أجل الوطن".

ولفت نتنياهو: "نحن مستمرون بكل قوتنا، حتى النهاية، حتى النصر، حتى نكمل جميع أهدافنا: تدمير حماس، وإعادة الرهائن لدينا وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لدولة إسرائيل".