جرب تناول هذه الفاكهة الرخيصة.. تحميك من 7 أمراض خطيرة

تعد مشاكل المعدة والقولون من اكثر الاضطرابات الصحية شيوعا ولكن هل تعلم أن فاكهة الموز

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك غنى بالألياف اللازمة لتحسين عملية الهضم والوقاية من الأمراض؟



مع 3 جرام من الألياف ، يوفر الموز ما يقرب من 10٪ مما تحتاجه في اليوم، بناءً على نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

تساعد الألياف الموجودة الموز في تحسين عملية الهضم وتحسن أداء القولون، فهو يساعد على إبقاء الأشياء تتحرك في الأمعاء، وربما يحتاج معظمنا إلى تناول المزيد من الطعام.

لكن ما لاتتوقعه هو ان الألياف الموجودة في الموز تؤثر على صحة الجسم بطرق أخرى.

ووجد الباحثون الذين نظروا في بيانات ما يقرب من 200 دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا 25 إلى 29 جرامًا من الألياف الموجودة في الموز يوميًا انخفض لديهم خطر الإصابة بما يلي بنسبة 30٪:

الموز

سرطان القولون و المستقيم .

امراض قلب.

ضغط دم مرتفع.

ارتفاع الكوليسترول و الدهون.

سكتة دماغية.

داء السكري من النوع 2.

هذا إلى جانب قدرة الموز في الوقاية من أمراض المعدة مثل سوء الهضم والتهاب القولون .