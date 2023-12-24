خبير تربوي يطالب بإنشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار

كشف الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي عن تصوره وآماله للعام الجديد 2024 بشأن البرامج والكليات التي يطمح إلى وجودها بالاضافة لاستمرار دعم البحث العلمي في مصر.

وقال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه بعد ايام قليلة يبدأ عام جديد نتطلع فيه إلى كثير من الطموحات والأمنيات بالخير لمصر وللتعليم.

واوضح استاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن هناك جهود مستمرة لتطوير التعليم العالي لتلبية سوق العمل المتغير ،لافتا إلى أن جميع انحاء العالم تتجه نحو برامج الذكاء الاصطناعي والتعلم المتقدم حيث يعتبر هذا المجال من أسرع المجالات نموًا وأكثرها تأثيرًا في العالم الرقمي متمنيا تعميمه بكافة الجامعات المصرية.

وتابع ان هذه البرامج تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في صناعات مثل التحليل الضخم (Big Data)، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وطالب بانشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار وهي عبارة عن التركيز على تطوير مهارات التصميم الرقمي والابتكار، بما في ذلك التصميم الجرافيكي، وتصميم واجهة المستخدم، وتجربة المستخدم، وتصميم المنتجات الابتكارية، فضلا عن أهمية تطوير المهارات القيادية والإدارية في سوق العمل العالمي المتنامي.

وأكد على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة لذا، نتمني وجود برنامج متخصص في الهندسة البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تدريب الطلاب على تصميم وتطوير حلول تكنولوجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وتحافظ على البيئة.