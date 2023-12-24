استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينيا وسقوط عشرات المصابين في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، توسيع الحرب وتعميقها في خان يونس بقطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نخوض معارك مركبة في خان يونس يشارك فيها نخبة قيادات حماس”.

ولفت إلى أن “العملية البرية تمكن الجيش الإسرائيلي من جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة لإعادة الرهائن”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “توقف إطلاق النار مكّن حماس من الاستعداد”.