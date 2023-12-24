كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

لقيت 3 مسنات اليوم الأحد مصرعهن بكوريا الجنوبية، بعد تعرضهن لصعقة كهربائية في حمام عام بمدينة سيجونج بوسط البلاد.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، كانت الثلاثة نساء في السبعينيات من العمر في حوض الاستحمام الساخن في الحمام في سيجونج عندما وقع الحادث صباح اليوم، وأخبرت إحدى الشاهدات الشرطة بأنهن صرخن وسقطن أرضا، واتصلت برقم الطوارئ 119 طلبا للنجدة.

وعثر رجال الإنقاذ عليهن في حالة سكتة قلبية، وتم نقلهن على الفور إلى مستشفيات قريبة، ولكن توفيت جميعهن في وقت لاحق وفقا لمسؤوليين في المدينة والشرطة.

وكانت هناك عدة نساء أخريات في حمام نساء، لكن لم تصب سوى الثلاثاء نساء اللواتي دخلن حمام الماء الساخن.

وقال مسؤول في الشرطة إنه "يبدو أن الكهرباء تدفقت إلى حمام الماء الساخن"، مضيفا أنه يجري تحقيقا مشتركًا للكشف عن السبب الدقيق للحادث.