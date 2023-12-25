بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس بصحبة أطفالها

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا من احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد.

وظهرت نانسي عجرم في الصور وهي تستمتع بأجواء عيد الميلاد، وتعليق الزينة والهدايا مع أسرتها.

وكتبت مهنئة جمهورها بعيد الميلاد: "قبل ما تعجق عليكن؛ بدي أتمنالكن عيد مبارك! ينعاد علينا كلنا بأيام أفضل، بالخير والأمن والأمان. إن شالله هالعيد يحمل معه السلام للعالم، يرسم البسمة عوجّ الأطفال، ويمسح دمعة كل إنسان موجوع. ميلاد مجيد".

يذكر أن نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات.

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