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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا مجــزرة الاحتلال في مخيم المغازي إلى 66 شهيدا

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 66 شخصا في حصيلة غير نهائية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45 شهيدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

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حكومة غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجــ.زرة جديدة في مخيم المغازي

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم المغازي بوسط قطاع غزة، حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة ووصل أكثر من 15 شهيداً وعشرات الإصابات”.

وأضاف: “نطالب العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء”.

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