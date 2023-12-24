السعودية تعلق على بيان المبعوث الأممي الخاص بخارطة السلام في اليمن .. ماذا قالت؟

رحبت السعودية، اليوم الأحد، بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جددت الخارجية السعودية التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وكان المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج أعلن أمس السبت، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل وقفاً لإطلاق النار يشمل عموم البلاد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.